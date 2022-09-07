Американський Інститут вивчення війни підтвердив контратаку ЗСУ на Харківщині

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Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ змогли розпочати штурм окупованої Балаклії, оскільки раніше розпочали контрнаступ у Херсонській. області.

Це змусило російські війська перекинути туди деякі частини з Харківської області. Спираючись на повідомлення джерел як з російської, так і з української сторони, в ISW припускають, що українська армія 6 вересня щонайменше взяла Вербівку поряд з містом Балаклія, а російські війська в цьому районі відійшли на лівий берег Сіверського Дінця і за річку Балаклійку в самому місті, підірвавши при цьому мости.

Українські підрозділи наблизились упритул до Балаклії, скориставшись тим, що всі найбільш боєздатні частини російське командування передислокувало на південь.

Численні російські джерела також визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські сили зруйнували невизначені мости в східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому українському просуванню

Також в інституті визнали, що росіяни вже не утримують своїх попередніх позицій у Байраку та Новій Гусарівці на південь від Балаклії. Відступаючи, вони підірвали міст через Сіверський Донець біля Байрака.

Українські сили звільняють селища біля Херсона, написало 6 вересня видання The Guardian з посиланням на Пентагон. Міністерство оборони США бачить «продовження просування вперед».