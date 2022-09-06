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Єрмак і Лещенко заінтригували - увечері Зеленський розповість про успіхи ЗСУ на Харківщині
Єрмак і Лещенко заінтригували — Зеленський розповість про успіхи ЗСУ на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n174495-iermak-i-leschenko-zaintryguvaly-uvecheri-zelenskyy-rozpovist-pro-uspihy-zsu-na-harkivschyni.htmlРакурс
Представники української влади упродовж 6 вересня декілька разів натякнули на хороші новини з фронтів.
Сьогодні ввечері буде чудова новина від президента Зеленського щодо контрнаступальної операції в Харківській області, — написав радник глави Офісу президента Сергій Лещенко у твіттері.
Перед цим його шеф Андрій Єрмак написав у своїх соцмережах про «гарний день».
Упродовж 6 вересня соцмережами шириться інформація про нібито наступ ЗСУ в районі Балаклії. Офіційної інформації від Генштабу про те, що відбувається, наразі немає.
Нардеп Олексій Гончаренко також натякнув на «хорошу погоду для України», але поки відмовився оприлюднювати усю інформацію з фронту на Харківщині.
А от російські пропагандисти, як під копірку, намагаються заспокоїти своїх шанувальників з приводу ситуації. Як стверджують в одному з російських Телеграм-каналів, «у Балаклії пекло». Українські військові наступають, завдаються удари з великокаліберної артилерії та РСЗВ. ЗСУ нібито закріпилися на околицях міста.
Стверджується, що українські військові «пожвавилися на усій довжині Харківського фронту». Окупанти підірвали міст, що веде в центр Балаклії.
Тим часом президент Володимир Зеленський 6 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Верховному головнокомандувачу доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника, — повідомляє сайт Офісу президента.
На попередньому засіданні Ставки 4 вересня головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки також доповіли про ситуацію на передовій.
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