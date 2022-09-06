Ермак и Лещенко заинтриговали – Зеленский расскажет об успехах ВСУ на Харьковщине

Представники української влади упродовж 6 вересня декілька разів натякнули на хороші новини з фронтів.

Сьогодні ввечері буде чудова новина від президента Зеленського щодо контрнаступальної операції в Харківській області, — написав радник глави Офісу президента Сергій Лещенко у твіттері.

Перед цим його шеф Андрій Єрмак написав у своїх соцмережах про «гарний день».

Упродовж 6 вересня соцмережами шириться інформація про нібито наступ ЗСУ в районі Балаклії. Офіційної інформації від Генштабу про те, що відбувається, наразі немає.

Нардеп Олексій Гончаренко також натякнув на «хорошу погоду для України», але поки відмовився оприлюднювати усю інформацію з фронту на Харківщині.

А от російські пропагандисти, як під копірку, намагаються заспокоїти своїх шанувальників з приводу ситуації. Як стверджують в одному з російських Телеграм-каналів, «у Балаклії пекло». Українські військові наступають, завдаються удари з великокаліберної артилерії та РСЗВ. ЗСУ нібито закріпилися на околицях міста.

Стверджується, що українські військові «пожвавилися на усій довжині Харківського фронту». Окупанти підірвали міст, що веде в центр Балаклії.

Тим часом президент Володимир Зеленський 6 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.