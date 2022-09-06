Притула придумав імена для «народних байрактарів», які стають на бойове чергування ЗСУ

Притула придумав імена для «народних байрактарів», які вже прибули до України

https://racurs.ua/ua/n174494-prytula-prydumav-imena-dlya-narodnyh-bayraktariv-yaki-staut-na-boyove-cherguvannya-zsu.html

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Волонтер Сергій Притула опублікував фото «народних байрактарів», які вже прибули до України. Безпілотники назвали Ковінька, Халепа та Трясця.

На кожному з трьох бортів є наліпки зі словами «Народний Байрактар» та малюнки спеціального орнаменту вишивки, який розробила львівська майстриня. Відео роботи цих дронів будуть спеціально марковані у повідомленнях Міністерства оборони.

Ми здійснили те, про що мріяли! Ми отримали те, чого так потребує наше Військо. Але насправді, все тільки починається… насамперед, для наших ворогів. І їм це не сподобається! — написав Притула.

Нагадаємо, що українці зібрали 600 млн грн на три «Байрактари» за три дні, але компанія-виробник Baykar надала їх безплатно. На зібрані кошти фонд Притули придбав право користування фото унікального супутника для розвідки.