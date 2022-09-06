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Ракурс
Притула придумав імена для «народних байрактарів», які вже прибули до України

Притула придумав імена для «народних байрактарів», які стають на бойове чергування ЗСУ

6 вер 2022, 19:28
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Волонтер Сергій Притула опублікував фото «народних байрактарів», які вже прибули до України. Безпілотники назвали Ковінька, Халепа та Трясця.





На кожному з трьох бортів є наліпки зі словами «Народний Байрактар» та малюнки спеціального орнаменту вишивки, який розробила львівська майстриня. Відео роботи цих дронів будуть спеціально марковані у повідомленнях Міністерства оборони.

Притула придумав імена для «народних байрактарів», які стають на бойове чергування ЗСУ

Ми здійснили те, про що мріяли! Ми отримали те, чого так потребує наше Військо. Але насправді, все тільки починається… насамперед, для наших ворогів. І їм це не сподобається! — написав Притула.

Нагадаємо, що українці зібрали 600 млн грн на три «Байрактари» за три дні, але компанія-виробник Baykar надала їх безплатно. На зібрані кошти фонд Притули придбав право користування фото унікального супутника для розвідки.

Джерело: Ракурс


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