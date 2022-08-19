«Супутник Притули» залишиться у власності України і після завершення терміну доступу до даних

Супутник ICEYE залишиться у власності України, фото: Auto-ua

https://racurs.ua/ua/n173872-suputnyk-prytuly-zalyshytsya-u-vlasnosti-ukrayiny-i-pislya-zavershennya-terminu-dostupu-do-danyh.html

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Супутник компанії ICEYE, придбаний фондом Сергія Притули 18 серпня, залишатиметься у повній власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних сузір’я SAR супутників ICEYE — тобто, до закінчення роботи на орбіті.

Про це пише видання Liga.net з посиланням на повідомлення компанії EOS Data Analytics.

У компанії зазначають, що придбаний супутник працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання завдань ЗСУ. У час, коли супутник буде не над Україною, країна гарантовано отримуватиме дані завдяки доступу до решти сузір’я цих супутників.

Зазначається, що за умовами угоди:

супутник застрахований і прогарантований компанією ICEYE. У разі технічної несправності ICEYE має надати Україні ідентичний супутник;

знімки з супутника отримує лише Україна як його власник.

Нагадаємо, у ЗСУ нещодавно розповіли, як цей супутник допоможе захистити Україну.