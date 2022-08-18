Фонд Притули орендував за зібрані на "Байрактари" гроші супутник для української розвідки

За 600 млн грн, зібраних українцями на купівлю бойових БПЛА «Байрактар», благодійний фонд Сергія Притули орендував супутник компанії ICEYE для потреб Збройних сил.

Про цю угоду 18 серпня розповів Притула у своїх соцмережах. ICEYE володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки.

Українці, ви — космос. Ми купили супутник. Це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я ICEYE і цей доступ викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам х оперативним плануванням операцій. «Бавовни» буде багато, — підсумував Притула.

Рішення придбати супутник було прийнято після перемовин з Міністерством оборони України.

Проект Alpha Centauri розповідає, що супутники групи ICEYE спостерігають Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR) — це дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов.

Зазвичай дані оновлюються раз на кілька годин — можна спостерігати за бойовими діями на тактичному рівні. Роздільна здатність фото — 25 сантиметрів на піксель. Україна отримає супутник, який працює на орбіті зі зручним для спостереження нахилом.

В угоді вказано, що ICEYE передасть усі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже перебувають на орбіті. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, компанія надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить ЗСУ отримувати радіолокаційні супутникові зображення. Компанія ICEYE уже успішно запустила 21 космічний апарат і використовує найбільший у світі парк комерційних супутників SAR.

У компанії ICEYE повідомили, що угода надасть Уряду України можливості для отримання радіолокаційних супутникових зображень із застосуванням радарів із синтетичною апертурою (SAR).