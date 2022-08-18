Як орендований українцями супутник допоможе у війні - пояснення ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n173848-yak-orendovanyy-ukrayincyamy-suputnyk-dopomoje-u-viyni-poyasnennya-zsu.html

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Система SAR, якою послуговується орендований благодійним фондом Сергія Притули супутник, здатна «бачити» через перешкоди. Тобто, для неї навіть стіни будівель не перешкода.

У Збройних силах 18 серпня пояснили, як «супутник Притули» допоможе у війні.

ICEYE це не просто компанія, в якої у володінні є група супутників, які роблять якісну зйомку високої якості. Супутники ICEYE проводять знімання за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти, — йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, що за 600 млн грн, зібраних українцями на купівлю бойових БПЛА «Байрактар», благодійний фонд Притули орендував на рік супутник компанії ICEYE для потреб Збройних сил.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало для порівняння знімки з різних супутників. Останній (нижній) знімок, це саме те зображення, яке отримуватимуть українські військові.

Супутники групи ICEYE спостерігають Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR) — це дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов.

Зазвичай дані оновлюються раз на кілька годин — можна спостерігати за бойовими діями на тактичному рівні. Роздільна здатність фото — 25 см на піксель. Україна отримає супутник, який працює на орбіті зі зручним для спостереження нахилом. ICEYE передасть усі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже перебувають на орбіті.