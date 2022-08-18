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CNN Türk: росія пом'якшує умови, за яких вона готова сісти за стіл переговорів з Україною
CNN Türk: росія пом’якшує умови, за яких вона готова сісти за стіл переговорів з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n173847-cnn-t-rk-rosiya-pom-yakshuie-umovy-za-yakyh-vona-gotova-sisty-za-stil-peregovoriv-z-ukrayinou.htmlРакурс
володимир путін готовий пом’якшити свої позиції заради досягнення перемир’я з Україною, повідомила турецька редакція агентства CNN з посиланням на власні джерела.
CNN Türk зазначає, що раніше для закінчення війни український лідер Зеленський чотири рази пропонував президентові росії путіну провести двосторонній саміт. Цю пропозицію Києва Москва постійно відхиляла відповіддю «немає конкретного питання для керівників».
Проте перед тристороннім самітом у Львові, згідно з CNN Türk, спостерігалося, що росія почала пом’якшувати свою жорстку позицію.
За даними, отриманими агентством із російських джерел, путін, мовляв, натякнув, що може незабаром зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським на саміті у Сочі.
Початкова позиція росії на переговорах з Україною була такою:
Спочатку нехай делегації визначають дорожню карту. Нехай згодом лідери проведуть саміт.
Тепер, мовляв, щоб зупинити війну, російська сторона сказала:
По-перше, лідери можуть обговорити та визначити дорожню карту. Потім делегації можуть розпочати роботу із втілення цієї дорожньої карти у життя".
Володимир Зеленський після зустрічі у Львові з Ерджепом Ердоганом 18 серпня заявив, що переговори з рф можливі, лише якщо окупанти залишать Україну.
Ніхто не схиляв Україну до поступок на користь росії під час зустрічі Зеленського, Ердогана й Гутерріша у Львові, — сказав після зустрічі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, учасники переговорів скоординували свої позиції та дії щодо ключових питань. Зокрема, йдеться про зерновий коридор, ситуацію на Запорізькій АЕС і визволення українців з полону окупантів.
Підозрюю, що до завершення цієї війни від координації та рішень цієї трійці залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є порозуміння, це головне", — зазначив голова МЗС.
Україна не піде на компроміси із росією. Про це заявив 18 серпня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у Твіттері. За його словами, метою України є повна деокупація та повернення до кордонів 1991 року.
Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 року, — написав секретар РНБО.
Він вважає, що будь-який територіальний компроміс із кремлем — це війна, відкладена на майбутнє.
До обговорення питання про повне припинення війни в Україні ще дуже далеко, — заявив представник ООН Фархан Хак, коментуючи переговори генсека організації Антоніу Гутерріша із президентами України та Туреччини.
Генеральний секретар обговорював зусилля щодо просування справи миру. Але ми ще дуже далекі від того часу, коли ми зможемо обговорювати зусилля щодо повного припинення бойових дій, — сказав Хак.
Після зустрічі з Зеленським, Ердоган зробив кілька заяв з приводу переговорів:
- Туреччина висловлює стурбованість ситуацією навколо Запорізької АЕС, адже не хоче повторення чорнобильської аварії.
- Стамбульська угода дала позитивні результати у експорті українського зерна, що відчула не тільки Україна, а й увесь світ.
- Ердоган вірить, що російсько-українська війна завершиться за столом переговорів.
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