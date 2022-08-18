CNN Türk: росія пом'якшує умови, за яких вона готова сісти за стіл переговорів з Україною

https://racurs.ua/ua/n173847-cnn-t-rk-rosiya-pom-yakshuie-umovy-za-yakyh-vona-gotova-sisty-za-stil-peregovoriv-z-ukrayinou.html

Ракурс

володимир путін готовий пом’якшити свої позиції заради досягнення перемир’я з Україною, повідомила турецька редакція агентства CNN з посиланням на власні джерела.

CNN Türk зазначає, що раніше для закінчення війни український лідер Зеленський чотири рази пропонував президентові росії путіну провести двосторонній саміт. Цю пропозицію Києва Москва постійно відхиляла відповіддю «немає конкретного питання для керівників».

Проте перед тристороннім самітом у Львові, згідно з CNN Türk, спостерігалося, що росія почала пом’якшувати свою жорстку позицію.

За даними, отриманими агентством із російських джерел, путін, мовляв, натякнув, що може незабаром зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським на саміті у Сочі.

Початкова позиція росії на переговорах з Україною була такою:

Спочатку нехай делегації визначають дорожню карту. Нехай згодом лідери проведуть саміт.

Тепер, мовляв, щоб зупинити війну, російська сторона сказала:

По-перше, лідери можуть обговорити та визначити дорожню карту. Потім делегації можуть розпочати роботу із втілення цієї дорожньої карти у життя".

Володимир Зеленський після зустрічі у Львові з Ерджепом Ердоганом 18 серпня заявив, що переговори з рф можливі, лише якщо окупанти залишать Україну.

Ніхто не схиляв Україну до поступок на користь росії під час зустрічі Зеленського, Ердогана й Гутерріша у Львові, — сказав після зустрічі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.