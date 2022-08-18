Саміт у Львові — про що домовилися Зеленський, Ердоган і Гутеррішhttps://racurs.ua/ua/n173843-samit-u-lvovi-pro-scho-domovylysya-zelenskyy-erdogan-i-guterrish.htmlРакурс
У Львові завершилася зустріч президент України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша.
Тристоронній саміт (Україна-Туреччина-ООН) проходив 18 серпня у закритому для преси палаці Потоцьких. Він тривав 40 хвилин.
В Офісі президента повідомляють, що Зеленський та Ердоган «обговорили весь комплекс двосторонніх відносин і погодилися, що подальше розширення співпраці між державами посилить обидві сторони».
Також серед обговорених тем були: викрадення росією зерна, ситуація навколо Запорізької АЕС та оборонну взаємодію та подальшу співпрацю в цьому напрямку.
Зеленський та Ердоган під час зустрічі обговорили збільшення експорту з України, викрадення росією зерна з окупованих українських територій та оборонну співпрацю.
Міністр інфраструктури України Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Муш підписали меморандум про повоєнне відновлення інфраструктури України.
Першим проектом розглядається відновлення зруйнованого в лютому мосту в селі Романівка Київської області, який з'єднує Бучу та Ірпінь зі столицею.
Найближчим часом буде створено спільну українсько-турецьку робочу групу з питань відновлення, в рамках якої будуть опрацьовані механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проекти, — йдеться у повідомленні.
Крім того, Зеленський та Гутерріш погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Президент та генеральний секретар ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Вона має бути здійснена легальним способом через вільну від окупантів територію, — йдеться у повідомленні.
Зеленський при цьому наголосив, що ООН має забезпечити безпеку цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ.