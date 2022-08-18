Саміт у Львові - про що домовилися Зеленський, Ердоган і Гутерріш

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У Львові завершилася зустріч президент України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша.

Тристоронній саміт (Україна-Туреччина-ООН) проходив 18 серпня у закритому для преси палаці Потоцьких. Він тривав 40 хвилин.

В Офісі президента повідомляють, що Зеленський та Ердоган «обговорили весь комплекс двосторонніх відносин і погодилися, що подальше розширення співпраці між державами посилить обидві сторони».

Також серед обговорених тем були: викрадення росією зерна, ситуація навколо Запорізької АЕС та оборонну взаємодію та подальшу співпрацю в цьому напрямку.

Зеленський та Ердоган під час зустрічі обговорили збільшення експорту з України, викрадення росією зерна з окупованих українських територій та оборонну співпрацю.

Міністр інфраструктури України Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Муш підписали меморандум про повоєнне відновлення інфраструктури України.

Першим проектом розглядається відновлення зруйнованого в лютому мосту в селі Романівка Київської області, який з'єднує Бучу та Ірпінь зі столицею.

Найближчим часом буде створено спільну українсько-турецьку робочу групу з питань відновлення, в рамках якої будуть опрацьовані механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проекти, — йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський та Гутерріш погодили параметри можливої ​​місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Президент та генеральний секретар ООН погодили параметри можливої ​​місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Вона має бути здійснена легальним способом через вільну від окупантів територію, — йдеться у повідомленні.

Зеленський при цьому наголосив, що ООН має забезпечити безпеку цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ.