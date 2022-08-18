З’явилося перше фото зустрічі Ердогана та Зеленського

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Ракурс

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 18 серпня прибув до Львова. Між ним та президентом України Володимиром Зеленським розпочалися переговори у Палаці Потоцьких.

Спочатку Ердоган прилетів до польського міста Жешув, а звідти наземним транспортом — до Львова.

Потім відбудеться тристороння зустріч президентів України, Туреччини та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Це перший візит президента Туреччини в Україну з початку повномасштабної війни.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri António Guterres ile Ukrayna/Lviv'de bulunan Potocki Sarayı'na geldi. pic.twitter.com/aFfT3lFL3O — CorrespondentTR (@TrCorrespondent) August 18, 2022

Ердогана під час поїздки Ердогана супроводжують голова турецької дипломатії, міністр нацоборони, голова Національної розвідувальної організації, голова Управління оборонпрому при Адміністрації президента, офіційний представник правлячої Партії справедливості.

До складу турецької делегації також входить генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар.

Тим часом Володимир Зеленський відвідав у львівському шпиталі поранених українських бійців. Президент подякував нашим Героїв за службу та вручив їм державні нагороди.