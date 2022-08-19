Ракурсhttps://racurs.ua/
Спутник ICEYE останется в собственности Украины, фото: Auto-ua
«Спутник Притулы» останется в собственности Украины и по истечении срока доступа к даннымhttps://racurs.ua/n173872-sputnik-prituly-ostanetsya-v-sobstvennosti-ukrainy-i-po-istechenii-sroka-dostupa-k-dannym.htmlРакурс
Супутник компанії ICEYE, придбаний фондом Сергія Притули 18 серпня, залишатиметься у повній власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних сузір’я SAR супутників ICEYE — тобто, до закінчення роботи на орбіті.
Про це пише видання Liga.net з посиланням на повідомлення компанії EOS Data Analytics.
У компанії зазначають, що придбаний супутник працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання завдань ЗСУ. У час, коли супутник буде не над Україною, країна гарантовано отримуватиме дані завдяки доступу до решти сузір’я цих супутників.
Зазначається, що за умовами угоди:
- супутник застрахований і прогарантований компанією ICEYE. У разі технічної несправності ICEYE має надати Україні ідентичний супутник;
- знімки з супутника отримує лише Україна як його власник.
Нагадаємо, у ЗСУ нещодавно розповіли, як цей супутник допоможе захистити Україну.
Читайте также
.