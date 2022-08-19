Защищенная от обстрелов остановка в Харькове, фото: «Суспільне»

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Ракурс

У Харкові сьогодні, 19 серпня, встановили першу бетонну зупинку громадського транспорту.

Така зміцнена зупинка може розрахована на до 30 осіб і може захистити від уламків та снарядів РСЗВ. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Мер Харкова наголошує, що місто весь час зазнає російських обстрілів.

Були жахливі випадки, коли люди гинули на зупинках. Зрозуміло, що від прямого ракетного влучення, напевно, не врятує. А може й врятує частково. Від уламків та РСЗВ вона врятує, — зазначив Терехов.

Це укриття оснащене Wi-Fi, телевізором та камерою спостереження, щоб бачити, коли під’їжджає громадський транспорт, а також прямим зв’язком із диспетчером.

В укритті 12 сидячих місць, зазначає «Суспільне».

Також на зупинці буде близько 100 кг піску для гасіння займань.

Зазначається, що такі зупинки модульні — їх можна збільшувати або зменшувати в розмірах, залежно від району та пасажиропотоку.

Джерело: «Суспільне»