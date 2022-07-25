В Харькове построят укрытия на остановках транспорта, появились фото бункеров

https://racurs.ua/n173044-v-harkove-postroyat-ukrytiya-na-ostanovkah-transporta-poyavilis-foto-bunkerov.html

Ракурс

Обстріли Харкова з далекобійної артилерії рф щодня забирають життя містян. Влада міста-мільйонника вирішила побудувати на зупинках громадського транспорту спеціальні укриття для пасажирів.

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Уже розробили відповідний проект. Монтаж стартує через два-три тижні. Безпечні зупинки громадського транспорту — це залізобетонні бункери, які зведуть поруч із зупинковими павільйонами.

У випадку загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними стосовно захисту від снарядів і розльоту осколків. Впевнений, що за допомогою таких бомбосховищ нам вдасться зберегти не одне життя, — цитує сайт Харкова міського голову Ігоря Терехова.

Перший пробний екземпляр уже запустили в роботу. У Харкові визначили 25 місць із найбільшим скупченням людей, де обладнають перші зупинки-бункери.





Мер вкотре закликав харків’ян дотримуватися на вулиці заходів безпеки, оскільки ворог прицільно обстрілює саме зупинки громадського транспорту, об'єкти інфраструктури.

Раніше Терехов закликав городян, наскільки можливо, користуватися метрополітеном. За ці кілька днів пасажиропотік у «підземці» трохи збільшився.