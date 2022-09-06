Пункти управління, засоби ППО, станції зв'язку, переправи - Генштаб про уражені за добу цілі росіян

https://racurs.ua/ua/n174493-punkty-upravlinnya-zasoby-ppo-stanciyi-zv-yazku-perepravy-genshtab-pro-urajeni-za-dobu-cili.html

Ракурс

Українські ракетні війська та артилерія за добу вдарили по шести пунктах управління ворога, зокрема і корпусного рівня.

Збройні сили України знищили три об'єкти, де перебували російські військові. У зону ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони.

Також Сили оборони України знищили техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонну та паромну переправи, а також — вісім складів боєприпасів різного рівня.

Про це повідомив у вечірньому зведенні з фронтів Генеральний штаб України 6 вересня.

Українські військові також розповіли, що упродовж доби війська рф завдали понад шість ракетних та понад десять авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах в Україні.

Окупанти поповнюють свою армію ув’язненими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим людям за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство російської федерації та гроші.

Українські військові упродовж доби успішно відбили атаки ворога в районах Долини, Соледара, Новобахмутівки, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки, Мар’їнки та Любомирівки.

Протягом доби українська авіація понад вісім разів вдарила по окупантах, знищила бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість військових рф в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони України на різних напрямках знищили один вертоліт, дрон та п’ять крилатих ракет.