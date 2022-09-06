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ЗСУ зранку збили п’ять російських крилатих ракет
ЗСУ зранку збили п’ять російських крилатих ракетhttps://racurs.ua/ua/n174473-zsu-zranku-zbyly-p-yat-rosiyskyh-krylatyh-raket.htmlРакурс
Збройні сили України збили гелікоптер і пʼять крилатих ракет. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
6 вересня близько 8.00 на півдні та сході країни підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили пʼять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря.
За даними оперативного командування «Південь», чотири ракети було збито над Миколаївською областю.
Окрім цього, сьогодні підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил знищив ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор».
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