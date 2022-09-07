ППО України збили російські літак Су-25 та вертоліт Ка-52, а також знищили 5 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n174504-ppo-ukrayiny-zbyla-rosiyski-su-25-ta-ka-52-znyschyla-p-yat-krylatyh-raket-genshtab.html

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Протиповітряна оборона України збила упродовж доби російські літак Су-25 та вертоліт Ка-52, а також знищила п’ять крилатих ракет.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронтів 7 вересня. У ньому поки відсутня інформація щодо успіхів українських підрозділів на півдні та поблизу Балаклії, про що повідомляли деякі українські джерела та російські пабліки.

Вчора росія завдала понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по Україні.

Приватні військові компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема у населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи налічують понад 40% тяжко пораненими та вбитими.

Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Досвідчене.

За добу ЗСУ знищили склад боєприпасів, завдали ураження майже 40 опорними пунктами та місцям скупчення живої сили та техніки.

Силами ППО знищено: літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА, п’ять крилатих ракет типу Х-101.