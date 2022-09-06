ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на півдні країни, офіційне повідомлення про це готується

https://racurs.ua/ua/n174499-zsu-zvilnyly-kilka-naselenyh-punktiv-na-pivdni-krayiny-oficiyne-povidomlennya-pro-ce-gotuietsya.html

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Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів на півдні країни. Офіційні повідомлення про це готуються.

Оскільки окупанти залишають по собі заміновані території та об'єкти, українська сторона не поспішає оголошувати про звільнення тих чи інших основних пунктів. Про це у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ 6 вересня заявила начальник координаційного прес-центру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк.

Міністерство оборони США бачить, що Сили оборони України у Херсонській області продовжують рухатися вперед, сказав на брифінгу прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

Перше, що ми побачили у Херсонській області, це продовження наступальних дій українців. Вони продовжують рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села, — зазначив він.

Крім того, Райдер також зазначив, що США зафіксували наступ росії поблизу Бахмута.

Раніше представники української влади упродовж 6 вересня декілька разів натякнули на хороші новини з фронтів.