Їх варто стирати з лиця землі - що місцеві кажуть про обстріли Кривого Рогу

https://racurs.ua/ua/n174498-yih-varto-styraty-z-lycya-zemli-scho-miscevi-kajut-pro-obstrily-kryvogo-rogu-video.html

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Уранці 6 вересня росіяни обстріляли Кривий Ріг.

Внаслідок двох ракетних ударів були поранені цивільні особи. Це не перший обстріл міста за неповні сім місяців повномасштабного вторгнення.

28 травня внаслідок ракетних ударів рф були зруйнували промислові об'єкти, серед цивільних є поранені. А внаслідок обстрілів, які сталися 9 липня, загинула 20-річна дівчина: попри всі зусилля лікарів, врятувати її так і не вдалося.

Місцеві мешканці обурені черговим актом підлості з боку російської армії, повідомляє проект «Український свідок».

Цих ворогів треба знищувати. Їх варто стерти з лиця землі, не нас, — каже криворожанин, який чув вибухи.

Серед цивільних осіб є поранені. В місті здіймається густий чорний дим.

Ввечері 5 вересня армія рф також завдала двох ракетних ударів по Криворізькому району Дніпропетровщини. За повідомленням ДСНС, внаслідок ракетних ударів у Карпівській громаді Криворізького району знищена нафтобаза та всі запаси пального, які містилися там.