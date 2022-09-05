Біля Кривого Рогу рашисти знищили ракетами нафтобазу

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Ракурс

Приблизно о 19.00 5 вересня ворог завдав два ракетні удари по Криворізькому району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Як виявилося росіяни поцілили у нафтобазу з великим запасом пального у Кривому Розі.

Знищено великий запас палива. Рятувальники приступають до локалізації пожежі. На місці працюють усі оперативні служби, наслідки встановлюються, — повідомив головв Криворізької ВЦА.

Надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району, Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань з’ясовується, — йдеться у повідомленні ДСНС Дніпропетровської області.

Опівдні в Апостолівській громаді через обстріл «Ураганами» сталася пожежа в господарчій споруді — снаряд влучив у газопровід. Пошкоджені 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.

Внаслідок російського обстрілу загинула 85-річна жінка, ще двоє жінок і чоловік із пораненнями потрапили в лікарню.

Окрім того, увечері 5 вересня обстрілу зазнав Нікопольський район Дніпропетровщини. Там сталося загоряння в полі: вогонь знищив пшеницю й лісосмугу на площі 3,5 гектари. На місці виявили дві воронки, однак люди не постраждали.

Росіяни двічі за минулу ніч обстріляли Нікопольський район. Ніхто не постраждав. У Нікополі понівечені до 10 приватних будинків й одна багатоповерхівка. Також пошкоджені гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазини та кафе.