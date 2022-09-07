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россия грозит в ООН не продлить соглашение по вывозу зерна из Украины
россия грозит в ООН не продлить соглашение по вывозу зерна из Украиныhttps://racurs.ua/n174506-rossiya-grozit-v-oon-ne-prodlit-soglashenie-po-vyvozu-zerna-iz-ukrainy.htmlРакурс
Постпред рф при ООН заявив, що його країна може не продовжити угоду щодо вивезення зерна з України.
василь небензя у ніч проти 7 вересня заявив, що Росія не вивезла жодного судна із продовольством у рамках угоди щодо вивезення зерна. Через це домовленість щодо безпечного експорту зерна з українських портів може припинитися, цитує його пропагандистське російське держагентство ТАСС.
Нам вдалося досягти оборудки, але нічого не працює з російською стороною. Жодне російське судно не вивезло з російських портів російське зерно на експорт, — сказав Небензя журналістам.
Постпред зазначив, що термін дії угоди закінчується у листопаді, але потім вона має продовжитися. І хоча він сам не бере участі у переговорах із цього приводу, небензя не виключає, що росія буде проти подальшої угоди щодо зерна.
Під російською частиною російський клоун в ООН мав на увазі «зелене світло» для російських кораблів з продовольством і добривами, що також обумовлено меморандумом. Йдеться про зняття перешкод для російського аграрного експорту у сферах фінансів, страхування та логістики.
Учора глава мзс рф сергій лавров заявив, що ці санкції не скасовано. Тобто під цим приводом росія може заявити про непродовження угоди.
Головне завдання — забезпечення транспарентних та безперешкодних постачань російських продовольства та добрив, включаючи сировину для їх виробництва, на світові ринки, — пояснював російський Ріббентроп.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина, ООН та воєнні злочинці з рф уклали договір про вивезення українського зерна із трьох заблокованих портів. Згідно з його умовами, зерно вивозять з українських портів Чорного моря на експорт безпечним морським коридором. Договір діє 120 днів з дати підписання та автоматично продовжується, якщо жодна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.
Тоді ж було підписано меморандум про зняття обмежень з експорту російської сільгосппродукції та добрив.
Після підписання зернових угод, з України вийшли приблизно 100 суден із сільгосппродукцією з 2,5 млн тонн сільгосппродукції. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.
Експорт сільськогосподарської продукції через чорноморські порти України було заблоковано на кілька місяців через російське вторгнення.
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