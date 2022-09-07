Єврокомісія запропонувала Україні додатковий пакет фінансової допомоги

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Єврокомісія пропонує Україні додатковий пакет допомоги в розмірі п’ять мільярдів євро. Ці гроші будуть на додачу до 10 млрд, які були виділені раніше.

Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз уже надав як фінансову, гуманітарну та військову допомогу, — повідомила 7 вересня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у Twitter.

Раніше Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро був зарахований на рахунок НБУ 1 серпня.

Крім того, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 1,59 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу. Як повідомляється у пресрелізі, оприлюдненому на сайті ЄІБ, допомога підкріплюється гарантіями з бюджету ЄС, при цьому 1,05 мільярда євро із загальної суми будуть надані негайно.

Також Україна отримала 1,7 мільярда доларів грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку.

3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна домовилась зі своїми західними партнерами про підтримку на загальну суму у 29 млрд дол.

За шість місяців війни витрати державного бюджету України становили майже 1 трлн грн. Про це у серпні повідомив прем'єр Шмигаль під час засідання уряду.

Понад 40% усіх витрат із державного бюджету — це потреби армії. Найбільше коштів було витрачено на оборону та безпеку держави — 420 млрд грн.

288 млрд грн було виділено на зарплати військових, а 135 млрд грн — на придбання та ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення.