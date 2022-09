Киев требует создания спецтрибунала после признаний путина о сознательном нападении на Украину

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ підтримати створення спецтрибуналу для росії у справі про злочин агресії проти української держави.

Так він відреагував на слова путіна, який заявив, що «свідомо» напав на Україну.

Putin has just publicly confessed to the crime of aggression against Ukraine: «We did it consciously». I once again call on all states: back the creation of the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. The crime is in the plain sight. Justice must be served.