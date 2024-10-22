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Ракурс
В Сумах россияне убили 14-летнюю школьницу вместе с мамой и тетей

В Сумах россияне убили 14-летнюю школьницу вместе с мамой и тетей

22 окт 2024, 18:01
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У Сумах внаслідок російського обстрілу 22 жовтня загинула 14-річна школярка Анна Кушнарьова разом з мамою та тіткою — батько дитини вижив, але отримав численні поранення.


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У будинок родини влучив російський «шахед».

50-річного чоловіка встигли знайти та винести з дому сусіди, а його жінка та донька опинилися під завалами. Старший брат Анни, який живе у Києві — виїхав до Сум, як тільки дізнався про трагедію.

Педагоги згадують Аню доброю, товариською та старанною, також дівчинка захоплювалася кінологічним спортом аджиліті та брала участь у змаганнях.

За даними журналістів, улюблена собака Анни на імʼя Юма вціліла після російської атаки — тварина перебуває в лікарні у важкому стані.

Источник: Ракурс


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