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Ракурс
Загибла Анна Кушнарьова, фото Alina Bodnar; Kordon Media

У Сумах росіяни убили 14-річну школярку разом з мамою та тіткою

22 жов 2024, 18:01
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У Сумах внаслідок російського обстрілу 22 жовтня загинула 14-річна школярка Анна Кушнарьова разом з мамою та тіткою — батько дитини вижив, але отримав численні поранення.


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У будинок родини влучив російський «шахед».

50-річного чоловіка встигли знайти та винести з дому сусіди, а його жінка та донька опинилися під завалами. Старший брат Анни, який живе у Києві — виїхав до Сум, як тільки дізнався про трагедію.

Педагоги згадують Аню доброю, товариською та старанною, також дівчинка захоплювалася кінологічним спортом аджиліті та брала участь у змаганнях.

За даними журналістів, улюблена собака Анни на імʼя Юма вціліла після російської атаки — тварина перебуває в лікарні у важкому стані.

Джерело: Ракурс


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