Расстрельные списки, крематории и массовые захоронения - Буданов о подготовке рф к войне

https://racurs.ua/n201487-rasstrelnye-spiski-krematorii-i-massovye-zahoroneniya-budanov-o-podgotovke-rf-k-voyne.html

Ракурс

До повномасштабного вторгнення росія створила перелік людей, яких планували вбити у разі захоплення України.

.

До «розстрільних списків» мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники та священники. Про це 23 листопада заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час виступу на форумі «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

Також, за словами Буданова, перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил. Підготовка окупантів передбачала створення розстрільних списків і мобільних пересувних крематоріїв.

Він додав, що у статті путіна, опублікованій у липні 2021 року, він заперечував право української нації на існування. Російська пропаганда, вищі органи держвлади, чиновники та вся державна машина, отримавши «схвалення» від свого вождя, неодноразово закликали до знищення українців, тому геноцид українців є не лише державною політикою росії, а й обов’язковим суспільним переконанням, спущеним «згори».