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Московитские террористы атаковали общежитие в Глухове дронами – семеро погибших
Московитские террористы атаковали общежитие в Глухове дронами — семеро погибших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201346-moskovitskie-terroristy-atakovali-obschejitie-v-gluhove-dronami-semero-pogibshih-video.htmlРакурс
росія продовжує тероризувати українське прикордоння. Орієнтовно о 23.20 18 листопада в Глухові на Сумщині пролунало два потужні вибухи — московські териористи атакували гуртожиток дронами.
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Семеро людей, серед яких 8-річна дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Під завалами ще можуть бути люди.
Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей.
Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар росії тільки підтверджує справжні наміри путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити росію до справедливого миру силою, — прокоментував нічний удар президент України Володимир Зеленський.
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