Московитские террористы атаковали общежитие в Глухове дронами – семеро погибших

https://racurs.ua/n201346-moskovitskie-terroristy-atakovali-obschejitie-v-gluhove-dronami-semero-pogibshih-video.html

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росія продовжує тероризувати українське прикордоння. Орієнтовно о 23.20 18 листопада в Глухові на Сумщині пролунало два потужні вибухи — московські териористи атакували гуртожиток дронами.

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Семеро людей, серед яких 8-річна дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Під завалами ще можуть бути люди.

Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей.