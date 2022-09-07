Рашисты убили волонтера Пола Ури, фото: Дмитрий Лубинец

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росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі, якого у квітні викрали на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це сьогодні, 7 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

У липні бойовики з тимчасово окупованої Донеччини заяивли, що Урі помер 10 липня через «хвороби та стрес», запевнивши, що йому нібито надавали медичну допомогу. Після більше ніж 1,5 місяця перемовин рф повернула тіло волонтера.

За словами Лубінця, на тілі британця багато порізів, сліди катувань та відсутні частини тіла.

Він зазначає, що остаточну причину смерті волонтера підтвердить судмедекспертиза, проте вже зараз можна сказати, що це була насильницька смерть.

Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і сумнівів не залишається, — наголошує Лубінець.