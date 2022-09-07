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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Слово и Дело»

Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций (СПИСОК)

7 сен 2022, 20:57
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Володимир Зеленський, президент України, змінив керівників низки військових адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.





Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу президента.

Так, у Луганській області новим очільником Старобільської районної державної адміністрації став Володимир Череватий.

У Запорізькій області голової Василівської районної державної адміністрації став Богдан Староконь, який раніше обіймав посаду виконувача обов’язків голови.

У Херсонській області з посади голови Генічеської районної державної адміністрації звільнено Сергія Олефіренка.

У Донецькій області:

  • очільником Покровської міської військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк;
  • очільником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району став Юрій Ключка;
  • очільником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району став Андрій Бондаренко;
  • головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв (замість звільненого з цієї посади Бондаренка);
  • очільником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району став Анатолій Немченко;
  • головою Волноваської районної державної адміністрації став Юрій Бакаєв (замість звільненого з посади Немченка).

Нагадаємо, Зеленський також призначив нових очільників управлінь СБУ Чернігівщини та Херсонщини.

Источник: Ракурс


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