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Владимир Зеленский, фото: «Слово и Дело»
Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций (СПИСОК)https://racurs.ua/n174536-zelenskiy-smenil-rukovoditeley-ryada-voennyh-administraciy-spisok.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, змінив керівників низки військових адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу президента.
Так, у Луганській області новим очільником Старобільської районної державної адміністрації став Володимир Череватий.
У Запорізькій області голової Василівської районної державної адміністрації став Богдан Староконь, який раніше обіймав посаду виконувача обов’язків голови.
У Херсонській області з посади голови Генічеської районної державної адміністрації звільнено Сергія Олефіренка.
У Донецькій області:
- очільником Покровської міської військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк;
- очільником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району став Юрій Ключка;
- очільником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району став Андрій Бондаренко;
- головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв (замість звільненого з цієї посади Бондаренка);
- очільником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району став Анатолій Немченко;
- головою Волноваської районної державної адміністрації став Юрій Бакаєв (замість звільненого з посади Немченка).
Нагадаємо, Зеленський також призначив нових очільників управлінь СБУ Чернігівщини та Херсонщини.
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