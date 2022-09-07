Рашисты не отказываются от планов провести псевдореферендумы на оккупированных территориях, фото: «Погляд»

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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило перелік «незалежних спостерігачів», яких рашисти можуть залучити до проведення так званих «референдумів» на тимчасово окупованих територіях.

У повідомленні прес-служба ГУР зазначається, що рашисти наразі мають проблеми із підготовкою до «референдумів» — зокрема через успіхи ЗСУ, активну діяльність Руху Опору та проукраїнські настрої жителів окупованих територій.

Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують «незалежних спостерігачів», серед яких, зокрема, можуть бути і громадяни Євросоюзу, — зазначають у розвідці.

За інформацією ГУР, йдеться про таких осіб:

депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії «Альтернатива для Німеччини» Гуннара Ліндемана;

представника партії «Альтернатива для Німеччини» та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме;

голову «представництва» так званої «ДНР» у Турині (Італія) та регіонального радника партії «Брати Італії» Мауріціо Марроне;

співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав'є Моро;

голову партії «Сербська Ліга» Александра Джурджева;

голову «представництва» так званої «ДНР» у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі;

голову «представництва» так званої «ДНР» у Бельгії Кріса Романо;

дректора «представництва» так званої «ДНР» у Фінляндії Йохана Бекмана.