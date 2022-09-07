Разведка назвала «наблюдателей», которых рф может привлечь на «референдумах» (СПИСОК)https://racurs.ua/n174535-razvedka-nazvala-nabludateley-kotoryh-rf-mojet-privlech-na-referendumah-spisok.htmlРакурс
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило перелік «незалежних спостерігачів», яких рашисти можуть залучити до проведення так званих «референдумів» на тимчасово окупованих територіях.
У повідомленні прес-служба ГУР зазначається, що рашисти наразі мають проблеми із підготовкою до «референдумів» — зокрема через успіхи ЗСУ, активну діяльність Руху Опору та проукраїнські настрої жителів окупованих територій.
Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують «незалежних спостерігачів», серед яких, зокрема, можуть бути і громадяни Євросоюзу, — зазначають у розвідці.
За інформацією ГУР, йдеться про таких осіб:
- депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії «Альтернатива для Німеччини» Гуннара Ліндемана;
- представника партії «Альтернатива для Німеччини» та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме;
- голову «представництва» так званої «ДНР» у Турині (Італія) та регіонального радника партії «Брати Італії» Мауріціо Марроне;
- співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав'є Моро;
- голову партії «Сербська Ліга» Александра Джурджева;
- голову «представництва» так званої «ДНР» у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі;
- голову «представництва» так званої «ДНР» у Бельгії Кріса Романо;
- дректора «представництва» так званої «ДНР» у Фінляндії Йохана Бекмана.
Присутність «незалежних спостерігачів» має допомогти росії створити для світу картинку «законного волевиявлення», — наголошують у ГУР.