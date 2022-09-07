В России продолжают строить планы по захвату Украины, фото: Midjourney

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Ракурс

У росії запропонували провести так звані «референдуми з приєднання до рф» окупованих рашистами територій України на початку листопада, а не у вересні, як окупанти розраховували раніше.

Відповідну заяву зробив заступник голови ради федеральних зборів рф та секретар генради правлячої партії «єдина росія» Андрій Турчак, повідомляють російські ЗМІ.

Турчак озвучив дату 4 листопада — цього дня у рф відзначають офіційне свято День народної єдності.

Референдуми на Донбасі та на «звільнених територіях» буде правильно та символічно провести у День народної єдності 4 листопада, — заявив Турчак.

Рашисти вже кілька разів намагалися провести псевдореферендуми на окупованих територіях, проте через протидію українських військових та місцевих жителів щоразу були змушені переглядати свої плани.

Зокрема, рашисти планували провести псевдореферендуми на окупованих територіях Півдня та Сходу України 11 вересня — в єдиний день голосування у росії.