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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

Зеленский назначил новых руководителей управлений СБУ Черниговщины и Херсонщины

7 сен 2022, 18:34
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Володимир Зеленський, президент України, призначив нових очільників управлінь СБУ в Чернігівській та Херсонській областях.





Відповідні укази сьогодні, 7 вересня, опубліковані на сайті Офісу президента.

Указом № 633/2022 начальником Управління СБУ в Херсонській області призначено Артема Борисевича.

Указом № 631/2022 з посади начальника Управління СБУ в Чернігівській області звільнено Євгена Нетужилова. Цим же указом новим очільником СБУ Чернігівщини призначено Олексія Ляха.

Нагадаємо, у червні очільник Херсонської облради Олександр Самойленко заявив, що швидке захоплення Херсонської області рашистами стало можливим завдяки зраді попередньо завербованого співробітника СБУ.

Источник: Ракурс


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