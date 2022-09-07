Кулинарные традиции Каменного века раскрыли ученыеhttps://racurs.ua/n174531-kulinarnye-tradicii-kamennogo-veka-raskryli-uchenye.htmlРакурс
Учені встановили нові відомості про дієту людей, які жили в Британії епохи неоліту, і виявила докази того, що зернові культури, зокрема пшеницю, варили в горщиках.
Про це повідомляє прес-служба Бристольського університету.
Використовуючи хімічний аналіз добре збереженої стародавньої кераміки, знайденої у водах, котрі оточують невеликі штучні острови, звані кранногами, у Шотландії, учені змогли встановити, що:
- зернові варилися в горщиках і змішувалися з молочними продуктами й іноді м’ясом, ймовірно, для створення ранніх форм каші рагу;
- люди, які відвідували ці острови, використовували невеликі горщики для приготування зернових з молоком та великі горщики для приготування м’ясних страв.
Отримані дані вказують на те, що в горщиках готували пшеницю, попри те, що обмежені свідчення обвуглених частин рослин, виявлені у цьому регіоні Атлантичної Шотландії, вказують переважно на ячмінь.
Це може бути пов’язано з тим, що пшениця недостатньо представлена в обвуглених рослинних рештках, оскільки вона може готуватися по-іншому (наприклад, варитися як частина тушкованого м’яса), тому обвуглюється не так регулярно, або з більш незвичайною практикою приготування їжі, — зазначають учені.
Вирощування зернових культур у Британії датується приблизно 4000 роком до нашої ери і, ймовірно, було завезене землеробами-мігрантами з континентальної Європи.
Про це свідчать деякі, часто рідкісні та спорадичні, знахідки зерен злаків, що збереглися, та інших уламків, виявлені на неолітичних стоянках. У цей час в Британію була завезена кераміка, і в молекулярних відбитках ліпідів, витягнутих із взятих з цих горщиків зразків тканини, поширені свідчення «одомашнених» продуктів, таких як молоко.
Зазначається, що низка проаналізованих в межах цього дослідження горщиків були неушкодженими і прикрашеними — це дозволяє припустити, що вони могли мати якесь церемоніальне призначення.
Оскільки фактична функція самих кранног також ще остаточно зрозуміла (деякі їх занадто малі для постійного проживання), дослідження дає нове уявлення про можливі способи використання цих споруд, — зазначають учені.