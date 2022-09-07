Кулінарні традиції Кам’яного віку розкрили учені

Неолітичні кулінарні традиції розкрили учені, фото: Midjourney

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Ракурс

Учені встановили нові відомості про дієту людей, які жили в Британії епохи неоліту, і виявила докази того, що зернові культури, зокрема пшеницю, варили в горщиках.

Про це повідомляє прес-служба Бристольського університету.

Використовуючи хімічний аналіз добре збереженої стародавньої кераміки, знайденої у водах, котрі оточують невеликі штучні острови, звані кранногами, у Шотландії, учені змогли встановити, що:

зернові варилися в горщиках і змішувалися з молочними продуктами й іноді м’ясом, ймовірно, для створення ранніх форм каші рагу;

люди, які відвідували ці острови, використовували невеликі горщики для приготування зернових з молоком та великі горщики для приготування м’ясних страв.

Отримані дані вказують на те, що в горщиках готували пшеницю, попри те, що обмежені свідчення обвуглених частин рослин, виявлені у цьому регіоні Атлантичної Шотландії, вказують переважно на ячмінь.

Це може бути пов’язано з тим, що пшениця недостатньо представлена ​​в обвуглених рослинних рештках, оскільки вона може готуватися по-іншому (наприклад, варитися як частина тушкованого м’яса), тому обвуглюється не так регулярно, або з більш незвичайною практикою приготування їжі, — зазначають учені.

Вирощування зернових культур у Британії датується приблизно 4000 роком до нашої ери і, ймовірно, було завезене землеробами-мігрантами з континентальної Європи.

Про це свідчать деякі, часто рідкісні та спорадичні, знахідки зерен злаків, що збереглися, та інших уламків, виявлені на неолітичних стоянках. У цей час в Британію була завезена кераміка, і в молекулярних відбитках ліпідів, витягнутих із взятих з цих горщиків зразків тканини, поширені свідчення «одомашнених» продуктів, таких як молоко.

Зазначається, що низка проаналізованих в межах цього дослідження горщиків були неушкодженими і прикрашеними — це дозволяє припустити, що вони могли мати якесь церемоніальне призначення.