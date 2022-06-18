Херсонщину сдал россиянам завербованный сотрудник СБУ – оккупация Херсона

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Швидке захоплення Херсонської області стало можливим завдяки зраді попередньо завербованого співробітника СБУ.

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Йдеться про помічника начальника обласного Управління Служби Ігоря Садохіна, розповів «Укрінформу» голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Вважається, що саме він видав ворогові сітку мінних полів та координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію. Він був затриманий ще у березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України звільнив з посади керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка і позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці, — розповів Самойленко.

Нагадаємо, що від початку російського вторгнення в Україну територія Херсонської області перебувала під ударами Збройних сил Росії.

У перший день вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія перейшла адміністративний кордон Херсонської області з анексованим Кримом та розпочала окупацію регіону. На початку березня Збройні сили України втратили контроль над обласним центром — містом Херсон, російські війська окупували практично всю територію області.

На окупованих територіях України росіяни за допомогою місцевих колаборантів створюють окупаційні органи влади, викрадають проукраїнських політиків, активістів, журналістів, вчиняють вбивства та катування цивільних мешканців.

Попри тиск окупантів, протягом березня 2022 року місцеві жителі в найбільших містах Херсонщини виходили на мирні демонстрації проти окупації.

Наприкінці березня 2022 року Збройні сили України перейшли в контрнаступ в західній частині області, визволивши декілька населених пунктів.