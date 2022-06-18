Или едет, но не стреляет, или стреляет, но не едет — рашисты жалуются на нерабочую технику (АУДИО)

https://racurs.ua/n171835-ili-edet-no-ne-strelyaet-ili-strelyaet-no-ne-edet-rashisty-jaluutsya-na-nerabochuu-tehniku.html

Ракурс

В перехопленій українською розвідкою розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильний обстріл з боку ЗСУ.

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Він також скаржиться на нестачу людей:

У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. «Транзити» якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли).

Співрозмовник, своєю чергою, розповідає, що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде, — йдеться у перехопленій розмові.