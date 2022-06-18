Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде - рашисти скаржаться на неробочу техніку (АУДІО)

https://racurs.ua/ua/n171835-abo-yide-i-ne-strilyaie-abo-strilyaie-i-ne-yide-rashysty-skarjatsya-na-nerobochu-tehniku-audio.html

Ракурс

В перехопленій українською розвідкою розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильний обстріл з боку ЗСУ.

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Він також скаржиться на нестачу людей:

У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. «Транзити» якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли).

Співрозмовник, своєю чергою, розповідає, що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.