Перехоплення розвідки - У пацанів вже дах їде, трьох на дурку відправили

https://racurs.ua/ua/n171649-perehoplennya-rozvidky-u-pacaniv-vje-dah-yide-troh-na-durku-vidpravyly-audio.html

Ракурс

У нових радіоперехопленнях українських розвідників чути скарги окупантів на війну — у рашистів не витримує психіка.

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У пацанів вже дах їде. Трьох на «дурку» (у божевільню — «Ракурс») відправили, — скаржиться дружині російських військовий.

В цьому перехопленні телефонної розмови російський окупант також скаржиться дружині на втрати.

Тільки в їхньому підрозділі «мінус одинадцять». Сам від дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет.