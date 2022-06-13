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Ракурс
Перехоплення розвідки - У пацанів вже дах їде, трьох на дурку відправили

Перехоплення розвідки — У пацанів вже «дах їде», трьох на «дурку» відправили (АУДІО)

13 чер 2022, 16:44
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У нових радіоперехопленнях українських розвідників чути скарги окупантів на війну — у рашистів не витримує психіка.



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У пацанів вже дах їде. Трьох на «дурку» (у божевільню — «Ракурс») відправили, — скаржиться дружині російських військовий.

В цьому перехопленні телефонної розмови російський окупант також скаржиться дружині на втрати.

Тільки в їхньому підрозділі «мінус одинадцять». Сам від дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет.

Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили, — йдеться уперехопленні.

Джерело: Ракурс


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