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Ракурс
Потери ВСУ до 500 военных ежедневно — Данилов призвал не жонглировать данными

Потери ВСУ до 500 военных ежедневно — Данилов призвал не жонглировать данными

18 июн 2022, 17:40
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Секретар РНБО спростував інформацію про втрати ЗСУ до 500 військових щодня.



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Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей гинуть на фронті. Дехто взагалі про 1 тис. заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію, — заявив Олексій Данілов в розмові з «Лігою».

Секретар РНБО наголошує, що кожен має відповідати за свої слова. Коли мова йде про загиблих, то називати певні неточні цифри в жодному разі не можна.

Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей, — зазначив Данілов.

2 червня президент Володимир Зеленський розповів на Міжнародному безпековому форумі, що щодня на сході України гине приблизно 100 військовослужбовців ЗСУ і ще близько 450−500 захисників отримують поранення.

9 червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив ЗМІ, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 людей щодня, а 15 червня нардеп Давид Арахамія у Вашингтоні сказав, що 200−500 українських бійців гинуть щодня, а разом із пораненими втрати сягають тисячі людей.

Источник: Ракурс


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