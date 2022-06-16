Оккупанты на Херсонщине не вылезают из окопов, седеют от страха и в каждой бабушке видят корректировщика

https://racurs.ua/n171761-okkupanty-na-hersonschine-ne-vylezaut-iz-okopov-sedeut-ot-straha-i-v-kajdoy-babushke-vidyat.html

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російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: не вилазять з окопів, сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника.

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Ворогу дуже страшно перебувати на тимчасово окупованих територіях України, де їм протистоять не тільки наші досвідчені захисники, а й кожен місцевий мешканець. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных — никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они — мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии, — розповідає один окупант іншому.

А на поради «колеги» про те, як треба воювати з українцями, видає порцію пропагандистських штампів та зрештою іронічно радить тому «подзвонити володі путіну».

Військовий рф розповідає у перехопленій розмові, що шансів просунутися на півдні України в окупантів немає: