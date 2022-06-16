Кирилл не открестился от британских санкций – как наказали патриарха рпц

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Велика Британія запровадила санкції проти патріарха російської православної церкви (рпц) Кирила.

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Лондон 16 червня розширив список санкцій проти рф. Під обмеження через війну в Україні потрапили патріарх Московський і всієї Русі кирило та уповноважена з прав дитини за президента рф Марія Львова-Бєлова.

У заяві британського кабінету міністрів йдеться, що глава рпц підданий санкціям за активну підтримку та схвалення російського вторгнення в Україну, а дитячий омбудсмен — за примусове вивезення українських дітей та їхнє подальше усиновлення в росії.

До списку санкцій включений депутат Мосміськдуми Сергій Савостьянов, керівник авіакомпанії «Волга-Дніпро» Олексій Ісайкін, четверо полковників 64-ї окремої мотострілецької бригади, яких вважають причетними до вбивств мирних жителів у Бучі, а також члени «Комітету порятунку за мир порядок», які співпрацюють із російськими військовими в окупованій Херсонській області.

Активи (які знаходяться у Великій Британії) всіх, хто потрапив у новий санкційний пакет, заморозять. Патріарху кирилу, Савостьянову та Львові-Бєловій заборонено в’їжджати на територію Великої Британії. Літакам та яхтам також буде заборонено перебувати на території Об'єднаного королівства.

Сьогодні ми націлені на пособників та винуватців путінської війни, які принесли Україні невимовні страждання, включаючи насильницьке переміщення та усиновлення дітей. Ми не втомимося захищати свободу та демократію та чинити тиск на путіна, поки Україна не досягне успіху, — прокоментувала міністр закордонних справ Ліз Трас.

Євросоюз розглядав можливість включення патріарха кирила до чорного списку в рамках шостого пакета санкцій, однак у результаті не став цього робити через позицію Угорщини, яка заявила, що накладення санкцій на церковного ієрарха буде порушенням свободи віросповідання.