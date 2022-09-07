Зеленський призначив нових очільників управлінь СБУ Чернігівщини та Херсонщини

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Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»
Зеленський призначив нових очільників управлінь СБУ Чернігівщини та Херсонщиниhttps://racurs.ua/ua/n174532-zelenskyy-pryznachyv-novyh-ochilnykiv-upravlin-sbu-chernigivschyny-ta-hersonschyny.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, призначив нових очільників управлінь СБУ в Чернігівській та Херсонській областях.
Відповідні укази сьогодні, 7 вересня, опубліковані на сайті Офісу президента.
Указом № 633/2022 начальником Управління СБУ в Херсонській області призначено Артема Борисевича.
Указом № 631/2022 з посади начальника Управління СБУ в Чернігівській області звільнено Євгена Нетужилова. Цим же указом новим очільником СБУ Чернігівщини призначено Олексія Ляха.
Нагадаємо, у червні очільник Херсонської облради Олександр Самойленко заявив, що швидке захоплення Херсонської області рашистами стало можливим завдяки зраді попередньо завербованого співробітника СБУ.
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