Александр Трухин, фото: BBC

https://racurs.ua/n174534-delo-truhina-nabu-i-sap-soobschili-nardepu-podozrenie-v-popytke-podkupa-policeyskih.html

Ракурс

НАБУ та САП повідомили підозру народному депутату зі «Слуги народу» Олександру Трухіну.

Про це Трухін сьогодні, 7 вересня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Сьогодні отримав від САП підозру щодо одного з епізодів ДТП, яке сталося рік тому на Бориспільській трасі, — зазначив Трухін.

Нардеп пообіцяв співпрацювати зі слідством та звернувся до очільника парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з проханням призупинити його членство на період розслідування.

Прес-служба НАБУ сьогодні також заявила про повідомлення підозри нардепу, не уточнюючи, про кого саме йдеться.

Повідомили про підозру народному депутату України, який запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю, — зазначається в повідомленні.

У відомстві зазначають, що розслідування цього факту було розпочате 2 лютого 2022 року генпрокурором на підставі матеріалів журналістського розслідування.

ДТП за участю автомобіля Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15.45 на Бориспільській трасі поблизу Києва.

У ЗМІ тоді з’явилася інформація, що Трухін, перебуваючи за кермом автівки Audi, не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo. Проте Віктор Склема — чоловік, який їхав в авто з Трухіним, стверджував, що за кермом Audi перебував саме він.

У серпні стало відомо, що суд у справі цієї резонансної призначив Склемі штраф у розмірі 850 грн.

На початку лютого журналісти опублікували відео з камер поліцейських, на якому було показано, як Трухін намагався залишити місце аварії й пропонував поліцейському дати йому можливість «тихенько піти до лісу».