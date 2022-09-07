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Ракурс
Рашисти не полишають планів провести псевдореферендуми на окупованих територіях, фото: «Погляд»

Розвідка назвала «спостерігачів», яких рф може залучити на «референдумах» (СПИСОК)

7 вер 2022, 20:38
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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило перелік «незалежних спостерігачів», яких рашисти можуть залучити до проведення так званих «референдумів» на тимчасово окупованих територіях.





У повідомленні прес-служба ГУР зазначається, що рашисти наразі мають проблеми із підготовкою до «референдумів» — зокрема через успіхи ЗСУ, активну діяльність Руху Опору та проукраїнські настрої жителів окупованих територій.

Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують «незалежних спостерігачів», серед яких, зокрема, можуть бути і громадяни Євросоюзу, — зазначають у розвідці.

За інформацією ГУР, йдеться про таких осіб:

  • депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії «Альтернатива для Німеччини» Гуннара Ліндемана;
  • представника партії «Альтернатива для Німеччини» та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме;
  • голову «представництва» так званої «ДНР» у Турині (Італія) та регіонального радника партії «Брати Італії» Мауріціо Марроне;
  • співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав'є Моро;
  • голову партії «Сербська Ліга» Александра Джурджева;
  • голову «представництва» так званої «ДНР» у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі;
  • голову «представництва» так званої «ДНР» у Бельгії Кріса Романо;
  • дректора «представництва» так званої «ДНР» у Фінляндії Йохана Бекмана.

Присутність «незалежних спостерігачів» має допомогти росії створити для світу картинку «законного волевиявлення», — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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