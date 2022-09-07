Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Слово і Діло»

Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій (СПИСОК)

7 вер 2022, 20:57
999

Володимир Зеленський, президент України, змінив керівників низки військових адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.





Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу президента.

Так, у Луганській області новим очільником Старобільської районної державної адміністрації став Володимир Череватий.

У Запорізькій області голової Василівської районної державної адміністрації став Богдан Староконь, який раніше обіймав посаду виконувача обов’язків голови.

У Херсонській області з посади голови Генічеської районної державної адміністрації звільнено Сергія Олефіренка.

У Донецькій області:

  • очільником Покровської міської військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк;
  • очільником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району став Юрій Ключка;
  • очільником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району став Андрій Бондаренко;
  • головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв (замість звільненого з цієї посади Бондаренка);
  • очільником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району став Анатолій Немченко;
  • головою Волноваської районної державної адміністрації став Юрій Бакаєв (замість звільненого з посади Немченка).

Нагадаємо, Зеленський також призначив нових очільників управлінь СБУ Чернігівщини та Херсонщини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів