Володимир Зеленський, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n174536-zelenskyy-zminyv-kerivnykiv-nyzky-viyskovyh-administraciy-spysok.html

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Володимир Зеленський, президент України, змінив керівників низки військових адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу президента.

Так, у Луганській області новим очільником Старобільської районної державної адміністрації став Володимир Череватий.

У Запорізькій області голової Василівської районної державної адміністрації став Богдан Староконь, який раніше обіймав посаду виконувача обов’язків голови.

У Херсонській області з посади голови Генічеської районної державної адміністрації звільнено Сергія Олефіренка.

У Донецькій області:

очільником Покровської міської військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк;

очільником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району став Юрій Ключка;

очільником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району став Андрій Бондаренко;

головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв (замість звільненого з цієї посади Бондаренка);

очільником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району став Анатолій Немченко;

головою Волноваської районної державної адміністрації став Юрій Бакаєв (замість звільненого з посади Немченка).

Нагадаємо, Зеленський також призначив нових очільників управлінь СБУ Чернігівщини та Херсонщини.