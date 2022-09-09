Понад 380 дітей стали жертвами російського вторгнення

https://racurs.ua/ua/n174587-383-dytyny-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-ofis-genprokurora.html

Ракурс

В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинули 383 дитини, ще щонайменше 743 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 389;

Харківській області — 206;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 72;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 46;

Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, 6 вересня внаслідок обстрілу окупантами селища Андріївка Балаклійського району Харківської області поранено дворічного хлопчика.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2 тис. 472 заклади освіти, з них 289 зруйновані повністю.