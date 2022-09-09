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Ракурс
Понад 380 дітей стали жертвами російського вторгнення

383 дитини стали жертвами російського вторгнення — Офіс генпрокурора

9 вер 2022, 10:56
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В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинули 383 дитини, ще щонайменше 743 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 389;
  • Харківській області — 206;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 72;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 46;
  • Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, 6 вересня внаслідок обстрілу окупантами селища Андріївка Балаклійського району Харківської області поранено дворічного хлопчика.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2 тис. 472 заклади освіти, з них 289 зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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