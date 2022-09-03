Восьмирічна дитина загинула внаслідок обстрілів Миколаївщини

Восьмирічна дитина загинула 3 вересня вранці внаслідок обстрілів Миколаївщини.

Сьогоднішній ранок тяжкий. Обстріли продовжуються. На жаль, є постраждалі. Двоє поранених у місті Миколаєві, четверо — у Березнегуватому. Серед поранених — двоє дітей. На жаль, є і загиблі — 8-річна дитина. Загалом станом на сьогодні в миколаївських лікарнях знаходяться 577 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину, — повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

Згодом 3 вересня російській воєнні злочинці ще раз обстріляли обласний центр. Станом на 13.30 відомо про двох поранених унаслідок обстрілу Миколаєва, повідомила Замазєєва.

Міський голова Миколаєва Сєнкевич підтвердив вибухи в місті. Попередньо, одна людина отримала поранення. Станом на зараз відомо про влучання в гаражі в одному з районів, у приватному будинку ударною хвилею вибило вікна і двері.

2 вересня росіяни бомбардували Миколаївщину фугасними 500-кілограмовими авіабомбами і випустили ракету з винищувача Су-35.

Станом на ранок 3 вересня 1 тис. 117 українських дітей постраждали внаслідок збройної агресії рф: 380 дітей загинули та понад 737 отримали поранення.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 388, Харківській — 204, Київській — 116, Чернігівській — 68, Миколаївській — 67, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46.

31 серпня внаслідок обстрілу окупантами міста Балаклія Харківської області отримав травми 13-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2 тис. 328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.