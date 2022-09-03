Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Восьмирічна дитина загинула внаслідок обстрілів Миколаївщини

Восьмирічна дитина загинула внаслідок обстрілів Миколаївщини

3 вер 2022, 14:58
999

Восьмирічна дитина загинула 3 вересня вранці внаслідок обстрілів Миколаївщини.





Сьогоднішній ранок тяжкий. Обстріли продовжуються. На жаль, є постраждалі. Двоє поранених у місті Миколаєві, четверо — у Березнегуватому. Серед поранених — двоє дітей. На жаль, є і загиблі — 8-річна дитина. Загалом станом на сьогодні в миколаївських лікарнях знаходяться 577 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину, — повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

Згодом 3 вересня російській воєнні злочинці ще раз обстріляли обласний центр. Станом на 13.30 відомо про двох поранених унаслідок обстрілу Миколаєва, повідомила Замазєєва.

Уламок російського снаряду, яким обстрілюють цивільних на Миколаївщині

Міський голова Миколаєва Сєнкевич підтвердив вибухи в місті. Попередньо, одна людина отримала поранення. Станом на зараз відомо про влучання в гаражі в одному з районів, у приватному будинку ударною хвилею вибило вікна і двері.

2 вересня росіяни бомбардували Миколаївщину фугасними 500-кілограмовими авіабомбами і випустили ракету з винищувача Су-35.

Станом на ранок 3 вересня 1 тис. 117 українських дітей постраждали внаслідок збройної агресії рф: 380 дітей загинули та понад 737 отримали поранення.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 388, Харківській — 204, Київській — 116, Чернігівській — 68, Миколаївській — 67, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46.

31 серпня внаслідок обстрілу окупантами міста Балаклія Харківської області отримав травми 13-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2 тис. 328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів