Рашисти втратили на Херсонщині ЗРГК “Панцир-С1”

https://racurs.ua/ua/n174386-armiya-rf-vtratyla-na-hersonschyni-sche-odyn-pancyr-s1.html

Ракурс

Збройні сили російської федерації втратили в Україні ще один зенітно-ракетний гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1».

Це сталося у місті Олешки на лівобережжі Херсонщини. Відео та фото зі знищеним комплексом опублікували в соціальних мережах, повідомляє «Мілітарний».

Як видно з медіаматеріалів, машина вибухнула та почала горіти. На відео видно, що купа брухту, яка залишилася від ЗГРК, завалилася на правий бік. Яка саме зброя знищила комплекс — невідомо. Потенційно це могла бути протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM або снаряд GMLRS РСЗВ HIMARS.

Знищений «Панцир-С1» в західній частині Олешок вдалося ідентифікувати завдяки присутності в кадрі АЗС ANP, яка знаходиться на вулиці Гвардійській.

«Панцир-С1» — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Також може здійснювати захист об'єкта від небезпеки та на землі. За даними OSINT-проекту Oryx, росіяни в Україні втратили вже щонайменше дев’ять «Панцирів».

Нагадаємо, протягом останніх днів Збройні сили України суттєво придушили засоби ППО ворога на Херсонщині. Завдяки цьому безпілотники Bayraktar TB2 можуть активно застосовуватися як ударні дрони і нищити техніку окупантів.