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Ракурс
У центрі Чернігова пролунав вибух, поранено дітей, фото - "Суспільне"

У центрі Чернігова пролунав вибух, поранено дітей (ФОТО)

3 вер 2022, 14:07
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У центрі Чернігова удень 3 вересня пролунав вибух.





Попередньо, на виставці здетонував один із боєприпасів, пише «Суспільне». Наразі відомо про двох поранених дітей, на місці працюють екстрені служби.

У центрі Чернігова пролунав вибух, поранено дітей, фото - "Суспільне"

Виставка відбувалася в історичній частині міста, на Валу.

За попередньою інформацією, вибухнув один з боєприпасів біля художнього музею. Він здетонував. На місці працюють швидка та рятувальники.

У центрі Чернігова пролунав вибух, поранено дітей, фото - "Суспільне"

У центрі Чернігова пролунав вибух, поранено дітей, фото - "Суспільне"

Джерело: Ракурс


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