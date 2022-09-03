У центрі Чернігова пролунав вибух, поранено дітей, фото - "Суспільне"

https://racurs.ua/ua/n174385-u-centri-chernigova-prolunav-vybuh-poraneno-ditey-foto.html

Ракурс

У центрі Чернігова удень 3 вересня пролунав вибух.

Попередньо, на виставці здетонував один із боєприпасів, пише «Суспільне». Наразі відомо про двох поранених дітей, на місці працюють екстрені служби.

Виставка відбувалася в історичній частині міста, на Валу.

За попередньою інформацією, вибухнув один з боєприпасів біля художнього музею. Він здетонував. На місці працюють швидка та рятувальники.