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Ракурс
Російський атомний підводний човен «Ясень» у Балтійському морі 19 липня

Біля берегів Італії помітили російський атомний підводний човен

3 вер 2022, 14:03
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Біля берегів Італії помітили російський атомний підводний човен.





За переміщеннями субмарини в Середземному морі уважно стежать аналітики НАТО, намагаючись визначити його тип і місію, а також з’ясувати, як довго човен знаходиться біля берегів континентальної Європи.

В останні дні російські військові кораблі виявляють підвищену активність в акваторії між Ірландією та Великою Британією.

Там були помічені ракетний крейсер «Маршал Устинов», а також протичовновий корабель «Віце-адмірал Кулаков» та танкер «Вязьма», повідомляє портал Naval News.

Джерело: Ракурс


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