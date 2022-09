Біля берегів Італії помітили російський атомний підводний човен.

За переміщеннями субмарини в Середземному морі уважно стежать аналітики НАТО, намагаючись визначити його тип і місію, а також з’ясувати, як довго човен знаходиться біля берегів континентальної Європи.

В останні дні російські військові кораблі виявляють підвищену активність в акваторії між Ірландією та Великою Британією.

Naval News has seen strong indications that a Russian attack submarine (SSN) or cruise missile submarine (SSGN) is operating near Italy �� Story by @CovertShoreshttps://t.co/9Nlx09hA34