Розмінування Чорного моря потребує значних зусиль, фото:

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Україні потрібно буде знешкодити чотири сотні мін у Чорному морі. Для цього потрібні будуть до п’яти років часу та допомога інших чорноморських країн.

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Про це під час брифінгу заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «Укрінформ».

Попереду нас чекає серйозна операція з розмінування Чорного моря — це чотири сотні мін, — наголосив він.

За словами Плетенчука, розмінування в морі сильно відрізняється від розмінування на суходолі:

на суходолі є лише одна площина і дві координати, в той час як у морі їх три, бо є ще глибина;

на суходолі міни перебувають у статичному положенні, а в морі ситуація динамічна — якщо шторм, міну відриває від рамки, вона починає дрейфувати, може переміщуватись дном;

через підрив росіянами Каховської ГЕС в акваторію Дніпро-Бузького лиману й Чорного моря окрім морських мін потрапили якірні річкові, протидесантні, звичайні міни, якими було заміновано обидва береги Дніпра.

За його словами, розмінування відбуватиметься в кілька фаз, основна з яких може тривати до п’яти років:

перша фаза протимінної операції триватиме від трьох до семи місяців — це розмінування місця стоянок кораблів, портів. Досі залишаються заблокованими Херсонський і Миколаївський порти, зокрема, через мінну небезпеку й контроль росіянами Кінбурнської коси;

потім — від трьох до п’яти років триватиме основна фаза розмінування більшої частини моря.

Плетенчук висловив сподівання на участь країн-партнерів України у чорноморському регіоні у розмінуванні і зазначив, що така співпраця вже відбувається.

Всі ці вибухонебезпечні предмети потрапляють до румунських, болгарських берегів, турецької протоки і навіть грузинського узбережжя. Тож сподіваємося, що до розмінування долучиться якась протимінна група, — зауважив Плетенчук.

Він зазначив, що у Європі таких груп є дві — на Балтиці та в Середземному морі.

Ми сподіваємося, що в повномасштабній операції з розмінування візьмуть участь наші партнери — Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія. Зараз у нас вже є взаємодія й співпраця, яка стосується підготовки фахівців, які це розмінування проводять щодня. Ці команди постійно працюють, перевіряють фарватери, — розповів він.

Джерело: «Укрінформ»